США построят свой собственный атомный ледокольный флот

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Виновники "пьяных" ДТП садятся в тюрьму на восемь лет вне зависимости от статуса

Виновники "пьяных" ДТП садятся в тюрьму на восемь лет вне зависимости от статуса

 Временная комиссия СФ анонсировала публикацию данных по фейкам о поправках к Конституции

Временная комиссия СФ анонсировала публикацию данных по фейкам о поправках к Конституции
Замглавы ПНС Ливии назвал преступными и недействительными все решения Сарраджа

Замглавы ПНС Ливии назвал преступными и недействительными все решения Сарраджа

 Климкин призвал президента Украины "вернуть" Крым силой

Климкин призвал президента Украины "вернуть" Крым силой
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
Виновники "пьяных" ДТП садятся в тюрьму на восемь лет вне зависимости от статуса

Виновники "пьяных" ДТП садятся в тюрьму на восемь лет вне зависимости от статуса

 Временная комиссия СФ анонсировала публикацию данных по фейкам о поправках к Конституции

Временная комиссия СФ анонсировала публикацию данных по фейкам о поправках к Конституции
Замглавы ПНС Ливии назвал преступными и недействительными все решения Сарраджа

Замглавы ПНС Ливии назвал преступными и недействительными все решения Сарраджа

 Климкин призвал президента Украины "вернуть" Крым силой

Климкин призвал президента Украины "вернуть" Крым силой
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
23:06   10 Июня 2020
Весь мир

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

Американский президент Дональд Трамп подписал в среду меморандум о защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике, в котором говорится о планах до 2029 года закупить сначала три тяжелых ледокола, а затем – три средних.

В документе, который цитирует издание The Drive, говорится о необходимости провести исследование на предмет преимуществ и рисков использования атомных ледоколов в полярных регионах, а также оценить возможность использования на ледоколах оборонительного и наступательного вооружения.

Фактически в настоящее время единственной страной в мире, эксплуатирующей атомные ледоколы, является Россия. При этом Китай уже строит свой первый тяжелый ледокол с ядерной установкой.

Соединенные Штаты же сейчас имеют лишь один тяжелый ледокол Polar Star и один средний ледокол Healy, оба они старые и подверженные поломкам, при этом ни один из них не является атомным.

США построят свой собственный атомный ледокольный флот

Как говорится в Меморандуме Трампа, к 2029 финансовому году, когда эти два ледокола, как ожидается, будут списаны, ледокольный флот США должен быть укомплектован кораблями, прошедшими эксплуатационные испытания и способными защитить национальные интересы страны в полярных широтах.

Там же отмечается, что будущие атомные ледоколы американской Береговой охраны, возможно, со временем окажутся втянуты в агрессивную конфронтацию с флотом РФ или других стран, и это, безусловно, окажет на запланированные исследования стимулирующее действие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #арктика #весь мир #ледокол #меморандум #антарктика #береговая охрана сша #атомный ледокол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...