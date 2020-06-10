США построят свой собственный атомный ледокольный флот

Американский президент Дональд Трамп подписал в среду меморандум о защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике, в котором говорится о планах до 2029 года закупить сначала три тяжелых ледокола, а затем – три средних.

В документе, который цитирует издание The Drive, говорится о необходимости провести исследование на предмет преимуществ и рисков использования атомных ледоколов в полярных регионах, а также оценить возможность использования на ледоколах оборонительного и наступательного вооружения.

Фактически в настоящее время единственной страной в мире, эксплуатирующей атомные ледоколы, является Россия. При этом Китай уже строит свой первый тяжелый ледокол с ядерной установкой.

Соединенные Штаты же сейчас имеют лишь один тяжелый ледокол Polar Star и один средний ледокол Healy, оба они старые и подверженные поломкам, при этом ни один из них не является атомным.

Как говорится в Меморандуме Трампа, к 2029 финансовому году, когда эти два ледокола, как ожидается, будут списаны, ледокольный флот США должен быть укомплектован кораблями, прошедшими эксплуатационные испытания и способными защитить национальные интересы страны в полярных широтах.

Там же отмечается, что будущие атомные ледоколы американской Береговой охраны, возможно, со временем окажутся втянуты в агрессивную конфронтацию с флотом РФ или других стран, и это, безусловно, окажет на запланированные исследования стимулирующее действие.