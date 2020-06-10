RT посвятил второй выпуск проекта "Военкоры" протестам в США

Телеканал RT выпустил вторую серию программы "Военкоры", посвященную протестам в Соединенных Штатах.

В новом выпуске передачи Роман Бабаян, Оксана Бойко, Кирилл Романовский, Евгений Попов и Станислав Натанзон обсуждают текущую обстановку в США. Они рассуждают на тему того, являются ли протесты в Америке справедливым бунтом или это предвыборный политический расчет, передает RT.

Стоит отметить, в рамках проекта "Военкоры" известные военные корреспонденты делятся случаями из жизни и личным опытом работы в горячих точках. Также журналисты обсуждают различные военные конфликты.