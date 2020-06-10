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19:49   10 Июня 2020
Политика

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеевым. Соответствующий документ был опубликован на сайте российского ведомства.

Стороны высказались по поводу текущего взаимодействия РФ и Белоруссии в рамках выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики на ближайший год. Также главы ведомств обсудили возможные российско-белорусские встречи в будущем, информирует официальный сайт МИД РФ.

Отмечается, что Лавров 19 июня планирует с рабочим визитом посетить Минск. В ходе визита с белорусской стороной будет заключено соглашение о взаимном признании визового режима.

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Автор: Илья Романович
#лавров #мид рф #макеев

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