Дебютный эпизод сериала "Удаленка" появился в Сети

Первая серия онлайн-сериала "Удаленка" вышла на YouTube-канале "360". Сюжет расскажет историю любви самых обычных людей, находящихся на самоизоляции.

Главная героиня сериала — простая девушка Алена из Подмосковья, которая мечтает переехать в столицу. Она работает в event-агентстве и глубоко влюблена в одного из своих коллег. Однако из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, принятых государством, все ее планы меняются. Компания переходит на удаленный режим работы, и начинается самое интересное.

Главные роли исполнили Олег Верещагин, Дарья Руденок, Артем Муратов и Денис Косяков, передает телеканал "360". Саундтрек к новому сериалу написал Родион Газманов.