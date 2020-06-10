Анкара решила, что Ливии не нужен мир

Турецкое руководство выступило против "Каирской декларации", предполагающей шаги по мирному урегулированию кризиса в Ливии, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар ранее посетили Египет, где провели встречу с главой государства Абдель Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров была подписана "Каирская декларация", в которой говорится о необходимости прекращения боевых действий и возобновление переговорного процесса для мирного урегулирования ситуации.

Анкара, оказывающая помощь террористам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, продемонстрировала свою заинтересованность в продолжении конфликта, отказавшись поддерживать документ. Турецкие власти считают "Каирскую декларацию" неправильной и "мертворожденной", передает ФАН слова Чавушоглу. Он подчеркнул, что Анкара не уверена в искренности призывов к миру на ливийской территории, в свете чего не будет поддерживать документ и в скором времени планирует провести переговоры по Ливии с Российской Федерацией.