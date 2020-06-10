СМИ: артист Ефремов пытался покончить с собой

Родные артиста Михаила Ефремова вызвали скорую после его неудачной попытки суицида. По этой же причине был назначен психиатрический осмотр, утверждает Telegram-канал Mash.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов пытался покончить с собой, когда находился дома после смертельного ДТП в центре Москвы. Это заметили родные актера и вызвали ему скорую, а после и психиатров. Подробности приводит Telegram-канал Mash. Отмечается, что Ефремов был в комнате один, а после не смог вспомнить того, что делал.

Авария с участием артиста произошла ночью 8 июня на Садовом кольце Москвы. Внедорожник, за рулем которого сидел Ефремов, на скорости выехал на встречку и врезался в фургон. Его водитель позже скончался в реанимации. Ефремову грозит до 12 лет заключения.