Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Вашим успехам не рады». Конституционную реформу атакуют фейками

«Вашим успехам не рады». Конституционную реформу атакуют фейками

 Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти

Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти
Работающие в день голосования по поправкам россияне получат повышенную зарплату

Работающие в день голосования по поправкам россияне получат повышенную зарплату

 Олейник: федерализация спасет Украину от возможного распада

Олейник: федерализация спасет Украину от возможного распада
Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

 Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17
«Вашим успехам не рады». Конституционную реформу атакуют фейками

«Вашим успехам не рады». Конституционную реформу атакуют фейками

 Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти

Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти
Работающие в день голосования по поправкам россияне получат повышенную зарплату

Работающие в день голосования по поправкам россияне получат повышенную зарплату

 Олейник: федерализация спасет Украину от возможного распада

Олейник: федерализация спасет Украину от возможного распада
Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

 Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17
19:12   10 Июня 2020
Происшествия

СМИ: артист Ефремов пытался покончить с собой

СМИ: артист Ефремов пытался покончить с собой

Родные артиста Михаила Ефремова вызвали скорую после его неудачной попытки суицида. По этой же причине был назначен психиатрический осмотр, утверждает Telegram-канал Mash.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов пытался покончить с собой, когда находился дома после смертельного ДТП в центре Москвы. Это заметили родные актера и вызвали ему скорую, а после и психиатров. Подробности приводит Telegram-канал Mash. Отмечается, что Ефремов был в комнате один, а после не смог вспомнить того, что делал.

Авария с участием артиста произошла ночью 8 июня на Садовом кольце Москвы. Внедорожник, за рулем которого сидел Ефремов, на скорости выехал на встречку и врезался в фургон. Его водитель позже скончался в реанимации. Ефремову грозит до 12 лет заключения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#дтп #ефремов #суицид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...