Работающие в день голосования по поправкам россияне получат повышенную зарплату

Повышенный оклад за работу получат все россияне, которые будут работать в день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом рассказала глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

Граждане России не должны потерять часть июльской зарплаты в связи с проведением общероссийского голосования. Если сотрудник находится на смене в этот день, то он может рассчитывать на повышенный размер оплаты труда. Для остальных предполагается обычная зарплата в установленном размере, сообщила Святенко РИА Новости.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Жители страны будут решать вопрос о включении в Основной закон страны ряда принципиальных положений, которые установят новый вектор развития государства. В том числе, поправки обяжут власти ежегодно индексировать пенсии, уделять особое внимание окружающей среде и защищать интересы сограждан за рубежом.