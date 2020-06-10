Ветеран ВОВ назвал Навального преступником, который не имеет права говорить о подвиге СССР

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов раскритиковал деятельность блогера Алексея Навального, который проявляет неуважение к героизму советских солдат. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале.

По словам самого ветерана, Навальный не понимает, что такое настоящая армия, поскольку "этого сопляка" отец "отмазал" от несения воинской службы. Такой преступник, как Навальный, не имеет права говорить о подвиге советских людей, поскольку действует в интересах других государств.

Автор телеграм-канала в свою очередь призывает немедленно наказать Алексея Навального за неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

Телеканал "360" сообщал, что ветерану Великой Отечественной войны стало плохо после оскорблений со стороны Навального.