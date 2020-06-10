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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

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17:41   10 Июня 2020
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе. Об этом в среду сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции. 

По информации агентства, стороны обсудили ситуацию в регионе, акцентируясь на процессах в Ливии и сирийском Идлибе. Они также обменялись мнениями по ситуации с коронавирусной пандемией. Кроме этого, они затронули состояние двусторонних отношений.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #сирия #эрдоган

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