Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе. Об этом в среду сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

По информации агентства, стороны обсудили ситуацию в регионе, акцентируясь на процессах в Ливии и сирийском Идлибе. Они также обменялись мнениями по ситуации с коронавирусной пандемией. Кроме этого, они затронули состояние двусторонних отношений.