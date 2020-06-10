Депутат Федоров объяснил, почему Конституция России важнее международных законов

Ввести приоритет Конституции Российской Федерации над международным правом чрезвычайно важно, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Вопрос ранее поднимал президент РФ Владимир Путин, напомнил Федоров. Под международными органами имеются в виду Международный валютный фонд и Всемирная организация здравоохранения. В соответствии с действующим российским законодательством, их решения являются для страны обязательными. При этом они не всегда принимаются в интересах граждан страны.

"Характерный пример такого решения — повышение пенсионного возраста, на котором настаивали международные органы МВФ в течение 10 лет и, как вы помните, лично я был против, но им все-таки удалось его продавить", — передает слова парламентария Nation News.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Даты проведения ранее согласовал президент страны Владимир Путин. В числе нововведений значатся запрет действий, направленных на изменение границы РФ и закрепление мер по международному поддержанию мира.