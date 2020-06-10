Олейник: федерализация спасет Украину от возможного распада

Федеративное переустройство Украины станет для страны спасением в том случае, если ситуация будет развиваться по положительному сценарию.

Такое мнение, высказал бывший украинский депутат Владимир Олейник, комментируя в беседе с Федеральным агентством новостей заявление главы исполкома Национального совета Украины по реформам, беглого грузинского президента Михаила Саакашвили.

По словам политика, все действительно «очень плохо», Украина может распасться, если быстро не провести необходимые изменения.

«Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть, — подчеркнул Саакашвили. — Давайте не будем себя обманывать — очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь».

С этим мнением согласен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, а также еще 46% жителей Украины, которые по результатам социологического исследования считают, что страна движется к своему распаду.

«Что это означает? Простые люди замечают то, чего не хотят видеть большие политики (тот же президент Украины Владимир Зеленский и так далее). Зеленский все еще шутит, а это — не шутки», — заявил Олейник.

По его словам, если 46% граждан говорит о возможном распаде, значит эти люди в своем сознании уже готовы к подобному исходу. Тем более, что единой Украины уже давно не существует – уже потеряны Крым и Донбасс, и, если процессы децентрализации начнутся, люди их воспримут.

При этом бывший парламентарий добавил, что в лучшую сторону на Украине ничего не меняется, все становится только хуже. До 2014 года, напомнил он, люди были более или менее довольны своей жизнью, а сейчас большая часть населения считает себя нищими.

«Мэры Одессы, Харькова и Черкасс подняли бунты. Киев не разговаривает с регионами. За год не было ни одной встречи Зеленского с главами городов. Скоро эти мэры-сепаратисты объявят власть в Киеве нелегитимной и ничтожной», — предсказал Олейник.

В случае положительного развития ситуации, Украина придет к федеративному устройству, но только, если Киев поймет необходимость этого, но пока там этого не понимают, считает эксперт. При федеральном устройстве, по его словам, сенаторы представляли бы интересы своих регионов в верхней палате парламента, и тогда там бы услышали голос народа, а не одних партийных боссов, которым на народ наплевать. При таком устройстве, считает депутат, никто на Украине не принял бы скандальные законы об образовании и языке.

«Если Украина не станет федеративным государством, то страна придет к распаду. Все будут действовать по принципу «спасайся кто может». К этому подталкивает экономическая и социальная ситуация», — продолжил Олейник.

Он также напомнил, как накануне президент Украины Владимир Зеленский не нашел ничего умнее, чем пригрозить «сепаратистам» - Харькову и Одессе – забрать у них деньги. И там его услышали, поэтому у партии Зеленского нет никаких шансов на предстоящих выборах в местные органы власти.