Юрист: ЛГБТ-семьи нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН

Сторонники "гендерной революции" и толерантности своими действиями умаляют права детей, закрепленные в "Конвенции ООН о правах ребенка", считает кандидат юридических наук Елена Иванова.

На фоне готовящейся поправке к Конституции РФ, которая закрепляет понятие брака как союза только между мужчиной и женщиной, Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило ролик на соответствующую тему. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Либеральное сообщество, в свою очередь, отреагировало острой критикой на материал, обвинив информационное агентство в гомофобии. По их мнению, есть исследования, которые доказали, что воспитание ребенка в так называемых "радужных семьях" не причинит вреда несовершеннолетнему.

Как пишет издание iReactor, кандидат юридических наук Елена Иванова обратила внимание на эту проблему. Эксперт опубликовала статью на эту тему, в которой отметила, что сторонники "гендерной революции" нарушают права детей, закрепленные в "Конвенции ООН о правах ребенка". В частности, речь идет о статьях 12 и 16. В этих положениях за ребенком закрепляются права на возможность выражать мнение и пользоваться защитой от вмешательства в личную жизнь.