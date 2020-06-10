Манукян обвинил оппозиционную "тусовку" в попытках спасти Ефремова от тюрьмы

Представители либерального сообщества пытаются "отмазать" российского артиста Михаила Ефремова, который виновен в смертельном ДТП. Эта ситуация крайне возмутила блогера Вадима Манукяна.

По словам эксперта, знаменитые личности не должны оставаться безнаказанными за совершенные преступления. Перед законом все граждане равны. Сейчас у "либеральной тусовки" наблюдается опасная тенденция — поддерживать разрушающие российское общество силы.

Манукян считает, что Ефремов все равно попадет за решетку, поскольку совершил опасное для общественности преступление. Возможно там актер сумеет вылечиться от алкоголизма, передает РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП в центре Москвы, однако поблажек артисту не дадут.