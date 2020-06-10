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Юрист: ЛГБТ-семьи нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

 Депутат Федоров объяснил, почему Конституция России важнее международных законов

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17:13   10 Июня 2020
Политика

Манукян обвинил оппозиционную "тусовку" в попытках спасти Ефремова от тюрьмы

Манукян обвинил оппозиционную "тусовку" в попытках спасти Ефремова от тюрьмы

Представители либерального сообщества пытаются "отмазать" российского артиста Михаила Ефремова, который виновен в смертельном ДТП. Эта ситуация крайне возмутила блогера Вадима Манукяна.

По словам эксперта, знаменитые личности не должны оставаться безнаказанными за совершенные преступления. Перед законом все граждане равны. Сейчас у "либеральной тусовки" наблюдается опасная тенденция — поддерживать разрушающие российское общество силы.

Манукян считает, что Ефремов все равно попадет за решетку, поскольку совершил опасное для общественности преступление. Возможно там актер сумеет вылечиться от алкоголизма, передает РИА ФАН

Телеканал "360" сообщал, что Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП в центре Москвы, однако поблажек артисту не дадут.

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Автор: Юлия Яковлева
#дтп #ефремов #манукян

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