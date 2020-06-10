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17:07   10 Июня 2020
Происшествия

Эксперт Злобин: помочь Ефремову может только справедливое наказание

Эксперт Злобин: помочь Ефремову может только справедливое наказание

Смертельное ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, обсуждается разными экспертами. Издание "ПолитРоссия" публикует мнение нарколога Дениса Злобина. Он выразил уверенность в том, что "отрезвить" артиста может справедливый приговор суда.

Авария, которую устроил в центре Москвы артист Михаил Ефремов, не сходит с первых полос изданий и широко обсуждается в самых разных кругах. Звучит немало критики в адрес образа жизни актера, который давно зарекомендовал себя как человек, мягко говоря, выпивающий. Свое мнение по поводу произошедшего на Садовом кольце высказал консультант по зависимостям Денис Злобин. 

В интервью "ПолитРоссии" он выразил уверенность, что Ефремов сможет навсегда избавиться от алкогольной зависимости только получив соразмерное вине наказание. Ну а те, кто какими-то способами старается оправдать артиста, тем самым делают ему только хуже, добавил эксперт.

"Главный опыт, который должен получить алкоголик, чтобы выжить – это понимание того, что любые действия влекут за собой последствия. И эту боль последствий он должен вытерпеть тысячи, а возможно, десятки тысяч раз. Для того, чтобы самому прийти к уже очевидному для окружающих выводу о том, что с его жизнью что-то не так. Но  таким людям, как Ефремов, это сложно сделать, потому что у них есть деньги, есть поддержка", — высказался Злобин.

По его мнению, помочь алкоголикам могут также анонимные общества и клубы. Их методы весьма эффективны и испытаны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дтп #ефремов #наказание

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