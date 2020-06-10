 Гарбарук: украинская экономика по итогам 2020 года упадет на 14-15 процентов

Сейчас на Украине никто не понимает в каком состоянии экономика страны окажется к осени, но на данный момент, по оценкам на апрель 2020 года, украинская промышленность упала на 16,2%, поэтому падение ВВП по итогам года может составить 14-15%.

Такой прогноз в эфире украинского телеканала «НАШ» дал экономист Игорь Гарбарук.

По его словам, падение экономики, связанное, в числе прочего, с пандемией, продолжится, но уже сейчас многие украинцы сориентировались, учли риски, и не стали, например, тратить деньги, отложенные на отдых.

«Потому что никто не понимает, что будет осенью, будет ли вторая и третья волны пандемии и какое экономическое состояние страны будет на то время», — заявил экономист.

По мнению Гарбарука, динамика падения украинской экономики будет сохраняться как минимум до осени. Первой ласточкой этой тенденции стало падение украинской промышленности, которая к апрелю 2020 года, по сравнению с уровнем апреля 2019 года, упала на 16,2%. Теперь остается ждать, какие действия в сложившейся ситуации для поддержки экономики предпримет правительство.