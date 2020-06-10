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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

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17:04   10 Июня 2020
Политика

ЕС снова пытается приписать РФ и Китаю "дезинформацию" о COVID-19

ЕС снова пытается приписать РФ и Китаю "дезинформацию" о COVID-19

Евросоюз опубликовал документ, посвященный борьбе с недостоверной информацией о COVID-19, в котором в очередной раз попытался приписать России и Китаю "дезинформацию" о коронавирусе.

Из документа следует, что ЕС усилил работу по информированию граждан с целью предотвращения случаев "дезинформации", в частности, со стороны РФ и КНР, пишет РИА Новости.

В заявлении также говорится, что спецслужбам ЕС удалось распознать более 500 фактов дезинформационной деятельности якобы со стороны представителей Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг информацию о занижении показателей смертности от COVID-19 в России.

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Автор: Илья Романович
#ес #рф #COVID-19

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