ЕС снова пытается приписать РФ и Китаю "дезинформацию" о COVID-19

Евросоюз опубликовал документ, посвященный борьбе с недостоверной информацией о COVID-19, в котором в очередной раз попытался приписать России и Китаю "дезинформацию" о коронавирусе.

Из документа следует, что ЕС усилил работу по информированию граждан с целью предотвращения случаев "дезинформации", в частности, со стороны РФ и КНР, пишет РИА Новости.

В заявлении также говорится, что спецслужбам ЕС удалось распознать более 500 фактов дезинформационной деятельности якобы со стороны представителей Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг информацию о занижении показателей смертности от COVID-19 в России.