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16:56   10 Июня 2020
Общество

Детский психолог: ребенок из ЛГБТ-семьи еще при жизни "попадает в ад"

Детский психолог: ребенок из ЛГБТ-семьи еще при жизни "попадает в ад"

Мнение о том, что ребенок, которого однополые пары берут на воспитание, "попадает в ад" еще при жизни выразила директор общественной организации "Институт демографической безопасности" Ирина Медведева.

Допустить подобное, как считает детский психолог и писатель Медведева, попросту нельзя. Поправка к Конституции РФ, которая укрепляет понятие о браке как о союзе мужчины и женщины, очень важна. Запад уже сходит с ума, акцентирует внимание эксперт, там уже отменяются два этих понятия "муж" и жена" по аналогии с запретом на использование слов "отец" и "мать".

"Что касается детей в однополых парах, то я не знаю, есть ли нормальные люди, которые сомневаются, что можно разрешать двум гомосексуалистам или лесбиянкам, не важно — мужского или женского пола, брать под опеку или усыновлять ребенка. Любой адекватный человек понимает, что в такой ситуации ребенок еще при жизни попадает в ад. Это жизнь в аду", — заявила Медведева в интервью для "ПолитЭксперта".

Усыновление или опека над ребенком ЛГБТ-парами именно по этой причине должна быть строжайше запрещена в Конституции РФ и других нормативных документах. Писательница акцентировала на этом внимание, уточнив, что, к сожалению, в России случаи усыновления детей такими парами уже встречались. 

"Усыновление или взятие под опеку детей извращенцами должно быть строжайше запрещено. Я не хочу их даже называть однополыми парами. Это совершенно литературная формулировка. Не надо меня упрекать в неполиткорректности. Просто очень полезно называть вещи своими именами. Они не должны воспитывать детей", — отметила она. 

Отдельно писательница подчеркнула, что в случае, если ЛГБТ-пары захотят вылечиться от своей сексопатологии, то им помогут. Врачи, которые помогают избавиться от этого, существуют. Более того, они успешно лечат своих пациентов от этой патологии.

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Автор: Ирина Большунова
#конституция #психолог #лгбт

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