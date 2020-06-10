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Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17
16:45   10 Июня 2020
Общество

Сенатор Цеков: выводы Нидерландов по делу MH17 целиком строятся на русофобии

Сенатор Цеков: выводы Нидерландов по делу MH17 целиком строятся на русофобии

Запад ненавидит Россию, считает сенатор Сергей Цеков. Мнение он выразил, отвечая на вопрос об очередном витке в деле о крушении малайзийского боинга МН17.

Нидерландская прокуратура опровергла причастность Украины к авиакатастрофе, которая произошла летом 2014 года под Донецком. Доказательств, которые бы указывали на причастность Киева, нет, считают представители ведомства. Согласно полученным данным, ракета по авиалайнеру была выпущена с территории под поселком Первомайский. При этом Нидерланды продолжают настаивать на том, что Россия якобы имеет отношение к трагедии. Основной версией считается то, что лайнер якобы был сбит из российского комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Запад не переубедило и частное расследование катастрофы. Его провел журналист Макс Ван дер Верфф. Он проанализировал огромное количество имеющейся информации и пришел к выводу о непричастности России. При этом следственная группа не берет во внимание предоставленные им доказательства.

"Они изначально приняли решение обвинять Россию и поддерживать то, что происходит на Украине. Они не слышат наши доводы, они не берут наши свидетельские показания по этому факту. И это – суть современной Европы", — рассказал в беседе с корреспондентом iReactor член Совета Федерации РФ.

Основным обвинением является то, что небо было открыто и полеты продолжались, заметил Цеков. Расследование по МН17 возобновилось в начале этого года. Во время крушения в 2014 году погибли все пассажиры и экипаж борта — 298 человек. Среди них были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран.

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Автор: Илья Романович
#нидерланды #mh17 #боинг

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