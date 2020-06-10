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16:38   10 Июня 2020
Армия

Милонов считает, что ПНС Ливии боится показать РФ условия содержания Шугалея и Суэйфана

Милонов считает, что ПНС Ливии боится показать РФ условия содержания Шугалея и Суэйфана

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии безосновательно задержало социологов из РФ, боясь допустить к ним российских представителей, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Издание ТАСС, сославшись на неназванный источник в Триполи, опубликовало материал, в котором говорится, что похищенные боевиками ПНС Ливии российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан якобы были освобождены из частной тюрьмы "Митига" и помещены на некую виллу. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич указал на отсутствие доказательств этой информации, назвав ее сомнительной.

Преступный режим Файеза Сарраджа допустил бы российских дипломатов к социологам, а не вбрасывал невызывающую доверие информацию окольными путями, если хотел хотя бы сделать вид, что является цивилизованным образованием, заявил в беседе с "НьюИнформ" Милонов. Он подчеркнул, что он сам и другие депутаты Госдумы не раз говорили о своей готовности посетить россиян, однако ПНС Ливии боится этого.

"Боится дать возможность представителям России побывать там лично и убедиться, что условия содержания не соответствуют международным нормам. Да и вообще — основания для задержания отсутствуют", — уверен Милонов.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #милонов #вилла #пнс #митига #Шугалей

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