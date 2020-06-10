Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти

Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти

 Юрист: ЛГБТ-семьи нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН

Юрист: ЛГБТ-семьи нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

 Депутат Федоров объяснил, почему Конституция России важнее международных законов

Депутат Федоров объяснил, почему Конституция России важнее международных законов
Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

 Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17
Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти

Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти

 Юрист: ЛГБТ-семьи нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН

Юрист: ЛГБТ-семьи нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

 Депутат Федоров объяснил, почему Конституция России важнее международных законов

Депутат Федоров объяснил, почему Конституция России важнее международных законов
Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

 Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17
16:38   10 Июня 2020
Общество

Глава союза женщин России Лахова выступила против однополых браков

Глава союза женщин России Лахова выступила против однополых браков

Приоритетная политика государства — сохранение семейных ценностей. Дети должны воспитываться в браке, где родителями являются мужчина и женщина. Такое заявление сделала глава Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова.

Закон об образовании, который был принят в 2000 году, вызвал в свое время много споров. Образовательные учреждения упразднили тему воспитания. На данный момент поправки к Конституции подразумевают внесение в закон темы воспитания, причем не только в общеобразовательных учреждениях, но и в семье.

"Формирование ребенка во многом от этого зависит", — пояснила сенатор Екатерина Лахова сотрудникам Федерального агентство новостей.

Члены Союза женщин России категорически против однополых браков. Как и большинство россиян, участники Союза выступают за сохранение традиционных устоев в семейной жизни граждан, оставаясь толерантными к происходящему. Можно делать что угодно, но "не втягивать в это детей", подытожила глава Союза Екатерина Лахова.

Поправки к Конституции РФ включают в себя изменения в законе, согласно которым семья должна быть традиционной, состоящей исключительно из мужчины и женщины. Наряду с поправками предполагается ряд мер, направленных на улучшение качества жизни граждан. Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#поправки #конституция #геи #лахова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...