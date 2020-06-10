Глава союза женщин России Лахова выступила против однополых браков

Приоритетная политика государства — сохранение семейных ценностей. Дети должны воспитываться в браке, где родителями являются мужчина и женщина. Такое заявление сделала глава Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова.

Закон об образовании, который был принят в 2000 году, вызвал в свое время много споров. Образовательные учреждения упразднили тему воспитания. На данный момент поправки к Конституции подразумевают внесение в закон темы воспитания, причем не только в общеобразовательных учреждениях, но и в семье.

"Формирование ребенка во многом от этого зависит", — пояснила сенатор Екатерина Лахова сотрудникам Федерального агентство новостей.

Члены Союза женщин России категорически против однополых браков. Как и большинство россиян, участники Союза выступают за сохранение традиционных устоев в семейной жизни граждан, оставаясь толерантными к происходящему. Можно делать что угодно, но "не втягивать в это детей", подытожила глава Союза Екатерина Лахова.

Поправки к Конституции РФ включают в себя изменения в законе, согласно которым семья должна быть традиционной, состоящей исключительно из мужчины и женщины. Наряду с поправками предполагается ряд мер, направленных на улучшение качества жизни граждан. Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.