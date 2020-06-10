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16:37   10 Июня 2020
Общество

Глава оргкомитета сообщил о соблюдении планов по проведению олимпиады "Токио-2020"

Глава оргкомитета сообщил о соблюдении планов по проведению олимпиады "Токио-2020"

Олимпийские игры в столице Японии пройдут без размаха о роскоши. Об этом сообщил глава оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто на пресс-конференции в японской столице.

Представитель страны, принимающей соревнования, заявил, что это мероприятие не должно быть "помпезным", его следует упростить. В сложившейся ситуации следует обеспечить безопасное проведение Олимпиады. Снижение затрат является оптимальным решением, что позволит получить одобрение общества и спортсменов.

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Автор: Борис Нестеров
#олимпиада #япония

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