Глава оргкомитета сообщил о соблюдении планов по проведению олимпиады "Токио-2020"

Олимпийские игры в столице Японии пройдут без размаха о роскоши. Об этом сообщил глава оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто на пресс-конференции в японской столице.

Представитель страны, принимающей соревнования, заявил, что это мероприятие не должно быть "помпезным", его следует упростить. В сложившейся ситуации следует обеспечить безопасное проведение Олимпиады. Снижение затрат является оптимальным решением, что позволит получить одобрение общества и спортсменов.