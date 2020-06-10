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16:29   10 Июня 2020
Общество

Активисты опубликовали петицию о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ

Активисты опубликовали петицию о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ

На портале change.org опубликовали петицию с требованием лишить всех званий и наград артиста Михаила Ефремова.  Авторы отмечают, что после ДТП, повлекшего смерть человека, актер не имеет права их носить.

Активисты в своем обращении к властям лишить актера Михаила Ефремова делают акцент на том, что артист — публичная личность, поэтому звания накладывают на него огромную ответственность. Такой человек должен быть примером для других, а после такого ужасного поступка, уже не достоин. Михаил Ефремов имеет звание Заслуженного артиста РФ и лауреата Государственной премии.

Следователи завели в отношении известного артиста уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности.

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Автор: Илья Романович
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