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16:24   10 Июня 2020
Политика

Путин призвал активизировать эксперименты с правовыми режимами

Путин призвал активизировать эксперименты с правовыми режимами

Россия должна активизировать работу в так называемых "регуляторных песочницах". С таким поручением к правительству и Госдуме РФ обратился президент страны Владимир Путин.

Глава государства отметил, что следует максимально избавиться от барьеров для реализации проектов в сфере информационных технологий. Путин призвал к скорейшей разработке и принятию федерального закона об экспериментальных правовых режимах. Слова президента приведены в материале РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#путин #закон #правительство

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