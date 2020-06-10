Путин призвал активизировать эксперименты с правовыми режимами

Россия должна активизировать работу в так называемых "регуляторных песочницах". С таким поручением к правительству и Госдуме РФ обратился президент страны Владимир Путин.

Глава государства отметил, что следует максимально избавиться от барьеров для реализации проектов в сфере информационных технологий. Путин призвал к скорейшей разработке и принятию федерального закона об экспериментальных правовых режимах. Слова президента приведены в материале РИА Новости.