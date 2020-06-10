Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

Член совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин объяснил, есть ли особые условия содержания звезд в СИЗО и в колониях.

Эксперт отмечает, что никакими преимуществами у находящиеся под следствием звезды не обладают, ведь пребывание в так называемой "VIP-камере" разрушит в ее сознании атмосферу настоящего места заключения под стражу.

В интервью Nation News спикер рассказал, что общался в мордовской колонии с бывшим заместителем председателя Следственного комитета, который сидел вместе со всеми. По словам собеседника издания, стремление создать VIP-условие здесь присутствовало.

Бабушкин также поделился несколькими примерами из судебной практики, одним из которых является дело историка Олега Соколова, расчленившего свою студентку.

"Телевизор и холодильник в его камере – это не VIP-условие. Это закон от 1995 года, где написано, что в каждой камере нужно обеспечить установку техники. Когда мы говорим про то, как сидят "VIP", то это – наличие мощной плазмы, ковров на стенах или кондиционер. Такие вещи можно назвать "VIP", — резюмировал Бабушкин.

Пользователи Сети, комментируя поступки звезд, попадающих под следствие, сравнивают их истории, также произошло с артистом Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Однако его поместили под домашний арест в отличие от футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Молодых людей сразу отправили за решетку.