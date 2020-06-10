Выборы в Белоруссии. Оппозиция смотрит на Запад, а Лукашенко не хочет как в США

Новости из местами братской и соседней Белоруссии лучше всего передает песня из фильма «День выборов».

«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — похвасталась «бывший депутат Государственной Думы» в социальных сетях.

На самом деле экс-депутат палаты представителей республиканского парламента сообщила неправду. Бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико собрал 230 001 подпись за свою кандидатуру. Бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало также удалось собрать более 100 тысяч подписей.

На смену Лукашенко выдвинулась группа опытных людей, которых будет еще больше. Сам Лукашенко уже предупредил, что его конкуренты планируют создать «группы боевиков» для того, чтобы «организовать побоище на площади» по плану, придуманному их «хозяевами с деньгами».

«Ответ [на белорусский майдан] будет один, вы прекрасно понимаете», — заявил Лукашенко и приказал органам госбезопасности усилить работу.

Отмахиваться от подобного сценария не стоит даже не потому, что два майдана в соседней Украине научили всех быть настороже. И даже не потому, что аналогичные события с разной степенью успешности проходили в республиках Кавказа, Средней Азии и Молдавии. В самой Белоруссии ранее предпринимались попытки организовать майдан, да и оппозиционеры не перестают призывать людей выходить на площади. В Бресте рабочие аккумуляторного завода на антиправительственные митинги выходили еще в апреле.

Что же может предложить оппозиция? К каким переменам призывают кандидаты и что ставят в вину бессменному руководителю страны?

Сиюминутные претензии очевидны — кто же откажется рекламировать «себя хорошего» на чужих бедах. Так, представители экс-банкира Бабарико специально подчеркнули, что «последнюю подпись за кандидата отдал человек, мать которого скончалась от COVID-2019. После этого политик лично встретился с ним, чтобы выразить соболезнования».

Сомнительный с точки зрения этики политический шаг, но политика всегда грязное дело.

Является ли Лукашенко источником всех бед? Да, количество выявленных инфицированных — более 50 тысяч. Но реально их много больше в любом государстве — эпидемиологи и ВОЗ утверждают, что всего заразится 70 и более процентов. Что до летальности, то в Белоруссии она ниже, чем на Украине, в России или соседних странах ЕС. В сравнимой по размерам Швеции уже умерло больше, чем в Китае при том же отношении к коронавирусу, что и в Белоруссии: 4717 против 282. Маловероятно, что кто-то возьмется утверждать, что президент Белоруссии утаил 4,5 тысячи смертей.

Иные требования самых разных претендентов (в т.ч. и задержанного блогера Тихановского) к власти сводятся к следующему:

Сергей Тихановский:

«Политической жизни вообще никакой нет в стране. Честных судов нет, сменяемости власти нет. Местного самоуправления нет. Ничего нет. Есть только диктатура Лукашенко. Белорусы от этого устали и выражают свой протест».

Юрий Ганцевич:

«Чиновники нас не слышат. Возможно, я бы занимался другим делом в этот период, но поскольку мне не выделяют землю, не дают развиваться, у меня есть свободное время поучаствовать в выборах».

Валерий Цепкало:

«Самой большой угрозой для нас стали не военная мощь НАТО или России. Самая большая угроза для Белоруссии — это неэффективная экономика, архаичная система управления, бедность».

Виктор Бабарико:

«Государство стремится сохранить то, что у нас было. Сохранить — это значит застой. А это смерть для экономики. Ожидания, когда мы думали, что все-таки пойдем за цивилизованным человечеством, куда нам сказали не ходить, к сожалению, не подтвердились».

Разговоры о бедности отбросим — очереди за бесплатной едой в Швейцарии наглядно продемонстрировали, что бедные есть повсюду и от уровня благосостояния и системы власти в стране не зависят. Остальной набор стандартный: застой, «совковое наследие», коррупция и бездушие чиновников, отсутствие перемен и отказ «идти на Запад».

О застое и переменах лучше всего говорит «китайское проклятие»: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!» Дословная идиома-поговорка при переводе с китайского звучит еще краше: «Лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком во время хаоса». Если белорусы в этом сомневаются, могут спросить любого знакомого в соседней Украине. Не забывая при этом, что абсолютно при всех президентах это государство, которое «не-Россия» (Кучма), шло к своему успеху «от проклятого советского прошлого в европейское будущее». Подальше от России — поближе к ЕС и НАТО.

Если не нравится пример Украины — возьмите другую соседку — Литву. Давно уже член и ЕС, и НАТО. От России отгородилась и стеной, и собственным СПГ-терминалом, и батальонами НАТО, и санкциями.

Как результат — уничтоженная промышленность. Та самая, которую не стали сохранять (это ведь застой). Ликвидированная энергонезависимость и разобранная АЭС, худшие в ЕС дороги, сбежавшее за границу население (минимум 25% уехало за 25 лет). И ровно те же обвинения властей в коррупции, в нежелании слышать народ, жалобы на отсутствие перспектив.

Что еще более печально для всех без исключения конкурентов Лукашенко, так это реалии Запада, идеалы которого они хотят внедрить на белорусской земле. Самые передовые, самые свободные, самые демократичные государства планеты — США и Великобритания — демонстрируют как рекордные показатели по жертвам коронавируса, так и абсолютно безобразные акции протеста, начавшиеся в США и уже перекинувшиеся на Европу. Маловероятно, что мародерство и грабежи кому-то понравятся. Более того, стоящие на коленях сотрудники МВД и КГБ Белоруссии тоже не вызовут ничего, кроме отвращения.

Что до самого Лукашенко, то все давно уже убедились в том, что он не заслуживает обвинений в том, что «сдал интересы страны» и «идет на поводу у России». Он много лет ругается и торгуется, причем спешно, за каждый кубометр газа и тонну нефти. Демонстративно хвалит Киев и не признает Абхазию с Осетией. Даже акцию «Бессмертный полк» — и ту запретил.

Так что нет — он не под кого не «лег» и не собирается — он как раз проводит ту самую политику, которая сохраняет Белоруссию в качестве независимого государства. Ошибается — да. Раздражает — безусловно. Но работает.

СПРАВКА

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Подготовка началась 8 мая. На данный момент и до 19 июня 15 претендентов собирают подписи.

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