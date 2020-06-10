Прокуратура Швеции признала дизайнера Стига Энгстрема убийцей Улофа Пальме

Представители прокуратуры Швеции во время онлайн-конференции в Стокгольме рассказали о том, что дело об убийстве премьер-министра Улофа Пальме закрыто. Они признали убийцей знаменитого дизайнера Стига Энгстрема.

Однако задержать Энгстрема не представляется возможным, так как он умер в 2000 году. Ранее в преступлении обвиняли Кристера Петерсона. Его посадили в тюрьму на пожизненный срок, однако вскоре мужчину освободили. Причиной его смерти в 2004 году стал сердечный приступ.

Инцидент произошел в 1986 году, когда Пальме закончил смотреть фильм в кинотеатре с женой и собирался вернуться домой. Рядом с мужчиной не было охраны. Они завернули за угол, когда на них напал злоумышленник, который выстрели в мужчину два раза. Сообщается, что глава правительства собирался посетить СССР через три дня.