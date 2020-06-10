Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

 Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей

Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей
Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

 МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве

МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2
Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

 Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей

Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей
Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

 МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве

МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2
15:52   10 Июня 2020
Происшествия

Прокуратура Швеции признала дизайнера Стига Энгстрема убийцей Улофа Пальме

Прокуратура Швеции признала дизайнера Стига Энгстрема убийцей Улофа Пальме

Представители прокуратуры Швеции во время онлайн-конференции в Стокгольме рассказали о том, что дело об убийстве премьер-министра Улофа Пальме закрыто. Они признали убийцей знаменитого дизайнера Стига Энгстрема.

Однако задержать Энгстрема не представляется возможным, так как он умер в 2000 году.  Ранее в преступлении обвиняли Кристера Петерсона. Его посадили в тюрьму на пожизненный срок, однако вскоре мужчину освободили. Причиной его смерти в 2004 году стал сердечный приступ.

Инцидент произошел в 1986 году, когда Пальме закончил смотреть фильм в кинотеатре с женой и собирался вернуться домой. Рядом с мужчиной не было охраны. Они завернули за угол, когда на них напал злоумышленник, который выстрели в мужчину два раза. Сообщается, что глава правительства собирался посетить СССР через три дня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#убийство #прокуратура #швеция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...