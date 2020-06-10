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15:44   10 Июня 2020
Политика

Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

Представители либерального сообщества добились домашнего ареста российскому актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом на конференции в Медиагруппе "Патриот" сообщил глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По словам эксперта, если бы рядовой гражданин РФ оказался в такой ситуации, то его сразу же поместили бы в СИЗО. Однако представители "либеральной интеллигенции", которые пренебрежительно относятся к обычным россиянам, решили при помощи своих связей и денег заступиться за Ефремова, передает "Экономика сегодня".

Телеканал "360" сообщал, что актера Михаила Ефремова планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

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Автор: Василий Пименов
#авария #дтп #ефремов

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