Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

Представители либерального сообщества добились домашнего ареста российскому актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом на конференции в Медиагруппе "Патриот" сообщил глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По словам эксперта, если бы рядовой гражданин РФ оказался в такой ситуации, то его сразу же поместили бы в СИЗО. Однако представители "либеральной интеллигенции", которые пренебрежительно относятся к обычным россиянам, решили при помощи своих связей и денег заступиться за Ефремова, передает "Экономика сегодня".

Телеканал "360" сообщал, что актера Михаила Ефремова планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.