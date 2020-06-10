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15:43   10 Июня 2020
Экономика

МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве

МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве

Москва и Минск имеют возможность устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве в рамках Союзного государства или же в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил замглавы МИД Белоруссии Андрей Евдоченко.

Он отметил, что в экономических отношениях России и Белоруссии на сегодняшний день существуют определенные ограничения и барьеры, однако они могут быть преодолены в ближайшем будущем.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко признал, что некоторые разногласия действительно существуют. Речь идет о вопросах нефти и газа, о которых регулярно пишут СМИ. Однако они являются несущественными.

"Разногласия есть у всех, даже у самых близких родственников", - заявил Руденко, его слова приводит РИА Новости.

Замглавы российского МИД добавил, что Москва и Минск смогут сохранить "эксклюзивный" и "братский" характер отношений.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #белоруссия #еаэс #союзное государство

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