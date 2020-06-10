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15:42   10 Июня 2020
Общество

Политолог Сытин: Ефремов должен сидеть не менее десяти лет

Политолог Сытин: Ефремов должен сидеть не менее десяти лет

Доктор исторических наук Александр Сытин объяснил, почему не стоит позволять смягчать наказание для актера Михаила Ефремова, который сел за руль автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии. Эксперт надеется на справедливое решение суда.

Сытин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, прокомментировал трагедию, произошедшую 8 июня, когда в ДТП пострадал 57-летний мужчина. Его успели доставить в НИИ им. Склифосовского, однако пострадавший скончался. Сейчас политолог надеется, что артист Ефремов получит наказание в виде лишения свободы не меньше чем на десять лет.  И отмечает, что известность не должна быть причиной для смягчения приговора.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало репортаж, который посвятило ДТП в центре Москвы. Сейчас многие поднимают вопрос всесторонней огласки произошедшего, выражая свое отношение к произошедшему.

Таганский районный суд принял решение о домашнем аресте для Ефремова сроком до 9 августа. А прокуратура пообещала внимательно следить за тем, чтобы мужчина не нарушал условий своего пребывания, среди которых запрет на пользование средств связи.

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Автор: Василий Пименов
#дтп #ефремов

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