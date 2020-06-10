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15:40   10 Июня 2020
Общество

Васильев: Ефремов показал неуважение к своей стране

Васильев: Ефремов показал неуважение к своей стране

История с ДТП Ефремова с одной жертвой вызывает вопросы к тем, кто раньше отпускал его после задержания за рулем в нетрезвом виде. Об этом заявил Александр Васильев, депутат Госдумы, лидер межрегионального общественного движения "Убитые дороги".

Он отметил во время видеоконференции в Медиагруппе "Патриот", что ни для кого не секрет, что Ефремов регулярно употреблял алкоголь и неоднократно садился в неадекватном состоянии за руль. 

"Однако годами никакие статьи административного кодекса на него не действовали, они для него просто не существовали", — заявил Васильев. 

Он поинтересовался, сколько раз сотрудники ГИБДД сопровождали пьяного артиста до дома и сколько раз его отпускали по причине "известности". Васильев предположил, что Ефремов мог звонить своим "покровителям", чтобы за него вступались. Также депутат отметил, что своим поведением актер продемонстрировал неуважение к своей стране и ее гражданам, ведь высокие актерские звания он получил именно в России.

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Автор: Борис Нестеров
#авария #дтп #ефремов #васильев

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