Вострецов назвал домыслами информацию о переводе российских социологов из ливийской тюрьмы
Сообщение о якобы освобождении Правительством национального согласия (ПНС) Ливии похищенных социологов из РФ и их переводе из тюрьмы на неустановленную виллу не имеет подтверждения, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.
Информация о том, что террористы ПНС Ливии якобы перевели похищенных российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана из тюрьмы "Митига" на некую виллу, накануне появилась в публикации ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич усомнился в достоверности подобных данных, не имеющих доказательств.
Социологи из России до сих пор незаконно удерживаются боевиками ПНС Ливии, а об их судьбе ничего в настоящий момент неизвестно, заявил в разговоре с ФАН Вострецов. Он выразил согласие с мнением Малькевича, так как он участвует в процессе освобождение россиян, но тоже не располагает информацией о переводе ученых на виллу.
"Такой информации ни у кого нет. Пока — это не более, чем домыслы и разговоры. Если кто-то их куда-то перевел, то на каком основании это сделано? Почему нет никаких официальных уведомлений?", — констатировал Вострецов.