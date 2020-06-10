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15:39   10 Июня 2020
Армия

Вострецов назвал домыслами информацию о переводе российских социологов из ливийской тюрьмы

Вострецов назвал домыслами информацию о переводе российских социологов из ливийской тюрьмы

Сообщение о якобы освобождении Правительством национального согласия (ПНС) Ливии похищенных социологов из РФ и их переводе из тюрьмы на неустановленную виллу не имеет подтверждения, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Информация о том, что террористы ПНС Ливии якобы перевели похищенных российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана из тюрьмы "Митига" на некую виллу, накануне появилась в публикации ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич усомнился в достоверности подобных данных, не имеющих доказательств.

Социологи из России до сих пор незаконно удерживаются боевиками ПНС Ливии, а об их судьбе ничего в настоящий момент неизвестно, заявил в разговоре с ФАН Вострецов. Он выразил согласие с мнением Малькевича, так как он участвует в процессе освобождение россиян, но тоже не располагает информацией о переводе ученых на виллу.

"Такой информации ни у кого нет. Пока — это не более, чем домыслы и разговоры. Если кто-то их куда-то перевел, то на каком основании это сделано? Почему нет никаких официальных уведомлений?", — констатировал Вострецов.

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Автор: Илья Романович
#ливия #вилла #пнс #митига #фзнц #Шугалей

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