Моховикова: если родители ребенка одного пола, то это негативно сказывается на его психике

Воспитание ребенка однополыми родителями негативно сказывается на его психике. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе Татьяна Моховикова.

Моховикова отметила, что одна из поправок к Конституции, закрепляющая понятие брака как союза только между разнополыми партнерами, важна и носит правильный характер, пишет NewInform. По ее словам, для здорового развития ребенка необходимы и мать, и отец.

"Поправка о закреплении понятия брака как союза только между мужчиной и женщиной — правильная, за нее высказалось огромное количество людей", — сказала Моховикова.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. Среди поправок в главный закон страны, помимо закрепления брака только как союза между мужчиной и женщиной, значатся: ежегодная индексация пенсий, предложение о гособеспечении доступности медицинского обслуживания, гарантированная адресная социальная поддержка и другое.