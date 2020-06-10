«Вашим успехам не рады». Конституционную реформу атакуют фейками

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» презентовала доклад о фейках и манипуляциях в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ.

Авторы доклада отмечают, что с начала года в СМИ было опубликовано более восемь тысяч статей, в интернете – более 62 тысяч индексируемых сообщений о поправках. Социальные сети еще активнее обсуждают основной закон: только во ВКонтакте размещено более полумиллиона постов с фразой «поправки в Конституцию».

Однако часть из этих текстов основывается на ложной информации. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, презентуя доклад в прямом эфире международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня», в первую очередь обратил внимание на фейки о запрете журналистам присутствовать при подсчете голосов.

«Немедленно проверив это, наша ассоциация выяснила, что речь идет о технической правке, — подчеркнул Брод. — Права журналистов на нахождение на участках не были ни отменены, ни урезаны».

Также речь шла о коллективной петиции, направленной в ПАСЕ и Совет Европы и содержащей критику как самих поправок, так и процедуры голосования. Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов сделал акцент на том, что петиция не только размещена на американском ресурсе Change.org, но и создана американским научным сотрудником. А юристы из Северной Каролины выступают в ней от имени российского народа.

«Мы живем не только в состоянии санкционной войны с Западом, но и в состоянии достаточно серьезной со стороны Запада информационной войны против России и активного вмешательства со стороны Запада в те или иные политические процессы», — констатировал эксперт.

Шаповалов опроверг информацию о том, что данную петицию приняла к рассмотрению Венецианская комиссия. Специалист отмечает, что Российская Федерация никогда не отказывалась сотрудничать с этим европейским институтом.

Более того — обсуждаемые поправки отвечают рекомендациям, вынесенным экспертами Венецианской комиссии после изучения текста Конституции 1993-го года. Тогда рецензирующие советовали подумать об изменениях в порядке назначения правительства и в системе сдержек и противовесов между ветвями власти.

К самой процедуре общероссийского голосования ведомство Совета Европы тоже едва ли может предъявить претензии. В Докладе о конституционных поправках, одобренном Венецианской комиссией в 2009 году, прямо сказано:

«...легитимность конституционной поправки может быть усилена путем прямого участия народа в процедуре внесения поправок…»

Александр Брод удивился тому, как одни и те же электоральные процедуры трактуют по-разному в зависимости от того, применяются они в России, или же за рубежом. При этом правозащитник уверен, что российские процедуры более трудоемкие и затратные, но обеспечивают высокий уровень защиты.

«В Великобритании, Франции и Германии возможности голосование по доверенности. В России такое невозможно», — приводит пример Брод.

Политик свидетельствует, что активно обыгрывается и тема незаконной агитации, хотя ни закон о поправке к Конституции, ни порядок голосования не устанавливал разделение на информирование и агитацию. Брод объясняет, что это оправдано, поскольку в отличие от выборов, где есть соперничество партий и кандидатов, борьба за власть, общероссийское голосование – это конкуренция смыслов, видения моделей будущего.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в рамках презентации доклада рассказал, что мифы, которые вбрасываются в социальные сети, вызывают у него улыбку. Но вместе с тем выразил тревогу о членах избирательных комиссий, на которых таким образом оказывается давление.

«На наш взгляд, имеет место просто попытка препятствовать проведению голосования», — беспокоится член Общественной палаты.

О том, что Запад действительно не заинтересован в суверенной России, поговорил с авторами доклада и латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш.

«Вашим успехам и вашей силе никогда не будут рады на Западе», — несколько раз повторил латвиец.

Граудиньш поделился печальным опытом Прибалтийских стран, информационная война против которых закончилась для них поражением. Работа с сознанием жителей Латвии привела к тому, что премьер-министр страны является гражданином США, а президент, по словам эксперта, «по всей вероятности» гражданином Германии. Спикер предостерег, что России грозит такая же опасность.

«Надо понимать, что Запад будет делать все, чтобы ослабить государственность российской державности, — прогнозирует правозащитник. — Сегодня это невозможно делать вооруженным путем, поэтому применяется гибридная война».

Одним из орудий такой войны как раз являются фейковые новости. Член исполнительного комитета движения Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш предупредил, что ложную информацию можно узнать по трем характеристикам: эмоциональной яркости, понятности и повторяемости из разных источников. Также Лукаш заверил, что в фейковых новостях заголовок и фото зачастую не соответствуют содержанию, а для комментариев используются слова выдуманных экспертов.

В заключении прямого эфира Александр Брод отметил, что видит основной мерой противодействия фейкам — просвещение. С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке.