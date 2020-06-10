Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей

Десять лет назад коммерсант Грудинин навязал муниципалитету договор по водоснабжению деревень Слобода и Беседы, в результате чего коммунальщики переплатили ему 40 миллионов рублей. У жителей и работников совхоза есть еще один бытовой раздражитель: управляющая компания, учредителем которой является ЗАО «Совхоз им. Ленина», не выполняет базовые требования – отключает горячее водоснабжение в квартирах, а сам жилой фонд содержит в плесени и мусорных завалах. Пришло время пролить свет на особенности ведения коммунального хозяйства под руководством Грудинина.

«Безвыходное» водоснабжение

Как выяснили журналисты «ПолитЭксперта», в деревнях Слобода и Беседы, о которых идет речь, жили сотрудники «Совхоза имени Ленина». По сути, лоббируя договор с ограничением потребления холодного водоснабжения между МУП «ПТО ГХ» и ЗАО «Совхоз им. Ленина», Павел Грудинин обеспечил себе возможность заработать на разнице в тарифах. Если по лимиту тариф регулируется государством, то сверхлимитное потребление от регулирования освобождена. При Грудинине коммунальщики переплатили за подаваемую людям (сотрудникам собственного предприятия) воду в пять раз.

Журналисты связались с сотрудниками коммунального предприятия и выяснили подоплеку заключения договора.

«В условиях жесточайшего давления МУП «Видновское ПТО ГХ» был вынужден заключить кабальный договор, по которому объединение городского хозяйства приобретает у совхоза воду для д. Слобода (с 2010 года) и для с. Беседы (с 2016 года) по тарифу 27,7 руб., а с учетом лимитирования – по 120,1 руб. Таким образом, приобретая по счетчику для двух деревень ежемесячно на 300,0 тыс. руб. воды, объединение городского хозяйства вынуждено оплачивать совхозу почти по 1.2 млн. руб. (300 — за воду, 900 – за «воздух»). Получается за годы сотрудничества мы переплатили поставщику услуги «Совхозу им. Ленина» почти 40 млн. руб. за «воздух» (за превышение лимита)», — пояснил помощник генерального директор МУПа Сергей Фролов, который проработал на предприятии более 40 лет.

Также Фролов объяснил журналистам, что оставить людей без воды местная администрация попросту не имела права — пришлось идти на подписание договора с априори невыгодными для бюджета условиями.

«Нам, в лице администрации достался весь хлам, и мы в него вложились, естественно эти средства отвлекли от жителей. Мы сняли финансирование с важных направлений и перекинули, на то, что нам подсунули», — сказал Сергей Фролов.

На переплаченные 40 млн рублей подмосковные коммунальщики смогли бы уже построить водозаборный узел в Дроздово и обеспечить качественной водой более 7500 жителей деревень Дроздово, Мильково, Слобода, Беседы, Мамоново, Вырубово и села Булатниково. Однако деньги не послужили на благо людей, а утекли на счета «клубничного» сельхозолигарха.

На правах гостей у себя дома

У Павла Грудинина, как ранее писали СМИ, есть магнитный ключ от всех дверей в поселке «Совхоза им. Ленина». Здесь, на территории он чувствует себя полновластным хозяином и может не только войти куда угодно, но даже по собственному желанию отключить всем жителям горячую воду. Даже, если это противоречит установкам главы региона и здравому смыслу.

Так и произошло в начале июня 2020 года, когда Грудинин вопреки решению губернатора Подмосковья отключил поселковую котельную.

Жителям удалось повлиять на ситуацию только после жалоб на почту губернатора Андрея Воробьева и в приемную Министерства ЖКХ Московской области. На 4-й день горячее водоснабжение квартир было восстановлено. Но это жалоба – увы — не единственная: в соцсетях жалуются и на состояние домов, которые обслуживает совхозная УК: их стены сыреют от дождя и покрываются плесенью и мхом, а мусор неделями гниет на лестничных пролетах.

Смогут ли жители расшевелить грудининских «домоуправленцев», чья выручка лишь за прошлый год составила почти 250 миллионов рублей, – вопрос не праздный. В домовых чатах совхоза у Павла Грудинина репутация диктатора и высокомерного хама: как пишут жители, он не умеет спокойно реагировать на просьбы и жалобы людей, срывается на оскорбления, а его приспешники по первому требованию готовы «забанить» жалобщиков. Как такое поведение сообразуется с личиной «народного любимца», в которую Грудинина рядят сидящие на совхозной зарплате блогеры да представители КПРФ, ответить просто: всех, кто пытается донести правду о «красном барине», они клеймят «двумя с половиной обиженными», вокруг которых попросту «водят хороводы».