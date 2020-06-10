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15:15   10 Июня 2020
Общество

Гумерова назвала традиционную семью залогом сохранения национальных ценностей в РФ

Гумерова назвала традиционную семью залогом сохранения национальных ценностей в РФ

Вопрос важности традиционной семьи прокомментировала член Национальной родительской ассоциации Лилия Гумерова.

Очередной скандал на тему ЛГБТ разразился в Польше. Один из телевизионных каналов показал рекламу презервативов с участием гей-пары, что возмутило общественность. Против пропаганды однополых отношений высказались представители правящей партии.

В России вопрос ЛГБТ-пропаганды тоже находится на первом плане. Федеральное агентство новостей опубликовало видео о значимости поправок к Конституции РФ, в частности, затрагивающих защиту семьи и детства. В опубликованном видео речь идет об усыновлении детей однополыми семьями. Подобное вызвало общественный резонанс. В связи с этим активизировались обсуждения на тему семьи.

У детей должны быть мама и папа, считает Лилия Гумерова, с которой пообщался iReactor. О приверженности традиционным семейным ценностям заявляли и представители европейской общественности, добавила она. Полноценная семья является залогом сохранения национальных ценностей, убеждена Гумерова.

"Мы не запрещаем никаких движений, но пропагандировать и насаждать эту культуру, я считаю, очень неправильно", – добавила она.

С 25 июня по 1 июля в РФ пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди поправок фигурирует законодательное закрепление семьи исключительно как союза мужчины и женщины.

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Автор: Яна Либерман
#дети #лгбт

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