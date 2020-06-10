Психотерапевт Наумова рассказала о последствиях воспитания детей однополыми парами

Ребенок в однополой "семье" не сможет стать полноценной личностью из-за отсутствия примера здоровых отношений между взрослыми, подобные пары могут подвергать ребенка насилию, заявила семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Специалист отметила, что формирование личности требует полноценной традиционной семьи из мужчины и женщины родителей. Именно такое будет закреплено в Основном законе РФ, если россияне проголосуют за поправки в него с 25 июня по 1 июля.

Проблема усыновления детей однополыми парами была поднята в ролике ФАН, в котором показана гипотетическая ситуация, при которой в 2035 году двое мужчин усыновляют мальчика из детского дома в России. Ролик вызвал большой общественный резонанс.

Согласно статистике, дети в таких семьях подвергаются насилию чаще, чем в традиционных. В частности, на Западе дети, родителями которых являются две женщины, подвергались насилию в 40,4% случаев. В семьях геев этот показатель составляет 26%.