Наказание для актера Михаила Ефремова, устроившего в состоянии алкогольного опьянения ДТП с летальным исходом, должно быть максимально суровым, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на своем авто 8 июня в фургон, за рулем которого был Сергей Захаров. Инцидент произошел в центре Москвы. В результате аварии водитель фургона получил тяжелые травмы, скончавшись в реанимации. Сам Ефремов не получил повреждений. После случившегося "либеральная" общественность заявила о необходимости смягчения наказания для актера.

Эта ситуация вызвала недоумение у Журавлева, назвавшего Ефремова лицом "либеральной ответственности", передает "Экономика сегодня". Он подчеркнул, что актер должен публично признать свою вину за содеянное и оказывать помощь семье погибшего мужчины до совершеннолетия его детей.

Инцидент произвел мощный общественный резонанс, однако депутат отметил, что остаются шансы, что актера "отмажут". Журавлев считает, что необходим прецедент с жестким наказанием Ефремова.