Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

 Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей

Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей
Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

 МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве

МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2
Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

Правозащитник Бабушкин опроверг миф о наличии особых условий для звезд в СИЗО

 Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей

Вывели на чистую воду: Павел Грудинин «нагрел» бюджет на 40 миллионов рублей
Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

Хамзаев: Заступники Ефремова добились ему домашнего ареста

 МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве

МИД Белоруссии: Москва и Минск могут устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит отсутствие смысла в американских санкциях против СП-2
15:12   10 Июня 2020
Общество

Депутат Журавлев: Ефремов должен получить максимально жесткое наказание за пьяную аварию

Депутат Журавлев: Ефремов должен получить максимально жесткое наказание за пьяную аварию

Наказание для актера Михаила Ефремова, устроившего в состоянии алкогольного опьянения ДТП с летальным исходом, должно быть максимально суровым, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на своем авто 8 июня в фургон, за рулем которого был Сергей Захаров. Инцидент произошел в центре Москвы. В результате аварии водитель фургона получил тяжелые травмы, скончавшись в реанимации. Сам Ефремов не получил повреждений. После случившегося "либеральная" общественность заявила о необходимости смягчения наказания для актера.

Эта ситуация вызвала недоумение у Журавлева, назвавшего Ефремова лицом "либеральной ответственности", передает "Экономика сегодня". Он подчеркнул, что актер должен публично признать свою вину за содеянное и оказывать помощь семье погибшего мужчины до совершеннолетия его детей.

Инцидент произвел мощный общественный резонанс, однако депутат отметил, что остаются шансы, что актера "отмажут". Журавлев считает, что необходим прецедент с жестким наказанием Ефремова.

"Поэтому было бы правильно суду создать прецедент. Признать его виновным. А семье погибшего назначить стомиллионную выплату, раз он говорит, что у него много денег", — заявил депутат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#дтп #журавлев #ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...