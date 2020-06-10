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16:33   10 Июня 2020
Россия

Этапы непринятия Конституции разделили сторонников КПРФ на два лагеря

Этапы непринятия Конституции разделили сторонников КПРФ на два лагеря

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) указал на отсутствие единства в рядах коммунистической партии перед предстоящим голосованием за реформу основного закона РФ. Больше 40 процентов электората КПРФ намерены поддержать принятие поправок, несмотря на призывы Геннадия Зюганова сплотиться и выступить против фундаментальных изменений.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин объяснил полярность левых сил расколом в партийном руководстве.

«Блок коммунистов не имеет единства. Есть часть сторонников, которые за новую Конституцию и сильную Россию, и есть часть, которую Зюганов использовал, как электорат на президентские выборы во время выдвижения Грудинина. <…> Эта часть коммунистов всегда прикрывала свою оппозицию флагом коммунистических идей», — сказал эксперт.

Стратегия «проходного двора» привела КПРФ к расколу

На раскол указывало и голосование за законопроект о поправках в Госдуме. В первом чтении фракция КПРФ поддержала проект поправок в основной закон, но в третьем уже воздержалась от голосования. По мнению Самонкина, переменчивый курс партии объясняется неспособностью Зюганова подчинить своей воле радикально-оппозиционную часть КПРФ. Все дело в ошибочной кадровой политике, допускает эксперт.

«Дело в том, что внутри КПРФ настоящий проходной двор. Туда попадают и радикалы, которые под ширмой коммунистических идей продвигают свои корыстные политические идеи. Нет единства внутри левых сил. Здесь можно говорить о полноценном расколе в партии», — подчеркнул политолог.

«Альтернативное голосование по поправкам в Конституцию РФ», запущенное на отдельном сайте КПРФ, не нашло широкого отклика у пользователей сети. Об этом говорят данные сервисов анализа посещаемости интернет-ресурсов Alexa Internet и LiveInternet. Так, коммунистическими поправками за месяц заинтересовались восемь тысяч человек.

Стратегия «проходного двора» привела КПРФ к расколу

Для сравнения страницу с пояснительным текстом о поправках «За что мы голосуем» на сайте Госдумы за месяц просмотрели более трех миллионов пользователей.

Стратегия «проходного двора» привела КПРФ к расколу

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди изменений, в частности, значатся обязательная ежегодная индексация пенсий, обеспечение государством доступности медобслуживания, гарантированная адресная социальная поддержка.  

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Автор: Роман Самойлов
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