Этапы непринятия Конституции разделили сторонников КПРФ на два лагеря

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) указал на отсутствие единства в рядах коммунистической партии перед предстоящим голосованием за реформу основного закона РФ. Больше 40 процентов электората КПРФ намерены поддержать принятие поправок, несмотря на призывы Геннадия Зюганова сплотиться и выступить против фундаментальных изменений.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин объяснил полярность левых сил расколом в партийном руководстве.

«Блок коммунистов не имеет единства. Есть часть сторонников, которые за новую Конституцию и сильную Россию, и есть часть, которую Зюганов использовал, как электорат на президентские выборы во время выдвижения Грудинина. <…> Эта часть коммунистов всегда прикрывала свою оппозицию флагом коммунистических идей», — сказал эксперт.

На раскол указывало и голосование за законопроект о поправках в Госдуме. В первом чтении фракция КПРФ поддержала проект поправок в основной закон, но в третьем уже воздержалась от голосования. По мнению Самонкина, переменчивый курс партии объясняется неспособностью Зюганова подчинить своей воле радикально-оппозиционную часть КПРФ. Все дело в ошибочной кадровой политике, допускает эксперт.

«Дело в том, что внутри КПРФ настоящий проходной двор. Туда попадают и радикалы, которые под ширмой коммунистических идей продвигают свои корыстные политические идеи. Нет единства внутри левых сил. Здесь можно говорить о полноценном расколе в партии», — подчеркнул политолог.

«Альтернативное голосование по поправкам в Конституцию РФ», запущенное на отдельном сайте КПРФ, не нашло широкого отклика у пользователей сети. Об этом говорят данные сервисов анализа посещаемости интернет-ресурсов Alexa Internet и LiveInternet. Так, коммунистическими поправками за месяц заинтересовались восемь тысяч человек.

Для сравнения страницу с пояснительным текстом о поправках «За что мы голосуем» на сайте Госдумы за месяц просмотрели более трех миллионов пользователей.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди изменений, в частности, значатся обязательная ежегодная индексация пенсий, обеспечение государством доступности медобслуживания, гарантированная адресная социальная поддержка.