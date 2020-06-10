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14:56   10 Июня 2020
Происшествия

Силовики предотвратили теракт на рынке в Симферополе

Силовики предотвратили теракт на рынке в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в столице Республики Крым Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Как уточняется в пресс-релизе, пять экстремистов готовились устроить взрыв на одном из симферопольских рынков. Все они — граждане Российской Федерации. При задержании у экстремистов были изъяты самодельные взрывные устройства.

В ФСБ добавили, что помимо попытки осуществить теракт задержанные активно занимались пропагандой терроризма в интернете.

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Автор: Илья Романович
#крым #фсб #экстремизм #симферополь

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