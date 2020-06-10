Силовики предотвратили теракт на рынке в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в столице Республики Крым Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Как уточняется в пресс-релизе, пять экстремистов готовились устроить взрыв на одном из симферопольских рынков. Все они — граждане Российской Федерации. При задержании у экстремистов были изъяты самодельные взрывные устройства.

В ФСБ добавили, что помимо попытки осуществить теракт задержанные активно занимались пропагандой терроризма в интернете.