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14:48   10 Июня 2020
Общество

Путин высказался о стратегии России в сфере разработки информтехнологий

Путин высказался о стратегии России в сфере разработки информтехнологий

Необходимо действовать на опережение в разработке информационных технологий, учитывая все аспекты обеспечения безопасности пользователей, заявил Владимир Путин.

Президент уточнил, что нужно избегать архаичных препонов и не упускать из виду различные трудности, с которыми столкнулась IT-сфера и вся экономика в целом.

В ходе совещания по связи и IT-индустрии Путин выделил сложности, возникшие в отрасли и требующие решения. В первую очередь, предприятия не имеют достаточное количество ресурсов для развития в связи с финансово-экономическими ограничениями. Сектор был вынужден сократить расходы на инновации, программное обеспечение и сопутствующие услуги, отметил президент.

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Автор: Яна Либерман
#путин #it #кибербезопасность #информационные технологии

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