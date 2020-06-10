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14:41   10 Июня 2020
Политика

Малькевич разоблачил вбросы западных СМИ о поправках к Конституции РФ

Малькевич разоблачил вбросы западных СМИ о поправках к Конституции РФ

Западные СМИ распространяют фейки о Конституции РФ и общероссийском голосовании по поправкам к ней, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Он рассказал, какие проекты финансируются Западом и как строится технология раскрутки фейков. На финансирование "Радио Свобода" в РФ потрачено 5,3 млн долларов, на "Настоящее Время" — 4,3 млн долларов, говорит Малькевич.

Глава ФЗНЦ подробно разобрал фейк под заголовком "ЦИК лишил СМИ возможности ознакомиться с бюллетенями при подсчете голосов за поправки к Конституции", который распространили как раз "Радио Свобода" и "Настоящее Время". Эту новость эксперты признали фейковой.

"Настоящее Время" сообщило, что этот вброс "Открытых медиа" беглого олигарха Михаила Ходорковского, который давно известен своей антироссийской пропагандой. Однако фейковую информацию быстро и легко разоблачили — доподлинно известно, что СМИ имеют право в дни голосования находиться на избирательных участках, на выездных голосованиях, печатать тексты, снимать фото и видео. Никто журналистов этих прав не лишал, уточнил Малькевич. Также представители СМИ могут работать при подсчете голосов и установлении итогов, о чем тоже говорила и глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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Автор: Руслан Неглинный
#сми #запад #конституция #фейки #малькевич

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