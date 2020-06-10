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Россия и Белоруссия 19 июня подпишут соглашение о взаимном признании виз

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14:29   10 Июня 2020
Общество

Россия и Белоруссия 19 июня подпишут соглашение о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия 19 июня подпишут соглашение о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия признают визы, оформленные для посещения двух стран. Соответствующее соглашение планируется подписать во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В ходе визита российского министра в Минск планируется подписать соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам.

ТАСС проведет онлайн-конференцию по вопросам развития отношений между Россией и Белоруссией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #белоруссия #визы

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