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 Глава «Союза женщин России» предрекла вымирание общества после легализации ЛГБТ-браков

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Малькевич разоблачил вбросы западных СМИ о поправках к Конституции РФ

Малькевич разоблачил вбросы западных СМИ о поправках к Конституции РФ

 Выборы губернатора Ленобласти пройдут 13 сентября

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14:05   10 Июня 2020
Политика

Заксобрание Ростовской области назначило выборы губернатора на 13 сентября

Заксобрание Ростовской области назначило выборы губернатора на 13 сентября

Выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября. Такую дату поддержали 57 депутатов Заксобрания во время очередной сессии регионального парламента. Постановление с официальной датой было принято в среду.

Представители от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Коммунистов России" также решили провести дополнительные выборы депутатов Законодательского собрания Ростовской области по Каменск-Шахтинскому округу №5 и Целинскому округу №17.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время разговора с губернатором Ростовской области Василиев Голубевым заявил, что у нынешнего главы региона есть все основания, чтобы участвовать в сентябрьских выборах. Президент высоко оценил результаты работы губернатора и регионального правительства.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #ростов #голубев

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