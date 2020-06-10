Заксобрание Ростовской области назначило выборы губернатора на 13 сентября

Выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября. Такую дату поддержали 57 депутатов Заксобрания во время очередной сессии регионального парламента. Постановление с официальной датой было принято в среду.

Представители от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Коммунистов России" также решили провести дополнительные выборы депутатов Законодательского собрания Ростовской области по Каменск-Шахтинскому округу №5 и Целинскому округу №17.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время разговора с губернатором Ростовской области Василиев Голубевым заявил, что у нынешнего главы региона есть все основания, чтобы участвовать в сентябрьских выборах. Президент высоко оценил результаты работы губернатора и регионального правительства.