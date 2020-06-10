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14:02   10 Июня 2020
Экономика

Глава Минстроя России Якушев не исключил отказ от повышения тарифов ЖКХ

Глава Минстроя России Якушев не исключил отказ от повышения тарифов ЖКХ

Российские власти рассматривают возможность отказаться от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Это может стать еще одним направлением поддержки граждан в условиях мировой финансовой рецессии.

Информация о возможной отмене ежегодного повышения тарифов озвучена Якушевым в ходе онлайн-конференции, посвященной деятельности сферы ЖКХ во время пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня есть инициатива, которая может позволить властям не поднимать тарифы с 1 июля, тем самым не повышая финансовую нагрузку на население. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отказ от увеличения тарифов может негативно сказаться на деятельности управляющих компаний, считает Якушев. Отрасль может оказаться в ситуации нехватки финансирования, если индексы изменения выплат останутся на уровне 2019 года. Максимальный размер повышения тарифов установлен Правительством России в октябре прошлого года. Дополнительные меры помощи населению могут дополнять ранее принятую стратегию поддержки во время пандемии. В будущем вектор социальной политики планируется закрепить поправками к Конституции России — общероссийское голосование за изменения начнется 25 июня.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #жкх #минстрой #поддержка россиян

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