Глава Минстроя России Якушев не исключил отказ от повышения тарифов ЖКХ

Российские власти рассматривают возможность отказаться от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Это может стать еще одним направлением поддержки граждан в условиях мировой финансовой рецессии.

Информация о возможной отмене ежегодного повышения тарифов озвучена Якушевым в ходе онлайн-конференции, посвященной деятельности сферы ЖКХ во время пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня есть инициатива, которая может позволить властям не поднимать тарифы с 1 июля, тем самым не повышая финансовую нагрузку на население. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отказ от увеличения тарифов может негативно сказаться на деятельности управляющих компаний, считает Якушев. Отрасль может оказаться в ситуации нехватки финансирования, если индексы изменения выплат останутся на уровне 2019 года. Максимальный размер повышения тарифов установлен Правительством России в октябре прошлого года. Дополнительные меры помощи населению могут дополнять ранее принятую стратегию поддержки во время пандемии. В будущем вектор социальной политики планируется закрепить поправками к Конституции России — общероссийское голосование за изменения начнется 25 июня.