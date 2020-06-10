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 Глава «Союза женщин России» предрекла вымирание общества после легализации ЛГБТ-браков

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13:57   10 Июня 2020
Политика

RT раскрыл схему финансирования структур ФБК через "Страну приливов"

RT раскрыл схему финансирования структур ФБК через "Страну приливов"

Руководитель ООО "Страна приливов" Евгений Замятин тратит миллионы рублей на подконтрольные организации признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК). Телеканал RT раскрыл "черную схему" сторонников блогера Алексея Навального.

Стоит отметить, что обнародованные документы говорят о внесении Замятиным в 2019 году на счета "Страны приливов" различных сумм общей сложностью в 8,6 млн рублей. Однако для компании, которая торгует мерчем Навального, это является "заоблачными" деньгами. Так, например, в 2018 году фирма заработала 2,7 миллиона рублей чистой прибыли. 

Специалисты RT подчеркнули, что внесенная Замятиным сумма является непрозрачной. Однако это не личные деньги сторонника ФБК. Скорее всего, деньги были получены от "чёрных" клиентов фонда в виде криптовалюты, которые формируют второй бюджет организации. Эти средства потом легализуют сторонники Навального, когда вносят их на счета своих личных компаний. 

Телеканал "360" сообщал, что ветерану Великой Отечественной войны стало плохо после оскорблений со стороны Навального.

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Автор: Руслан Неглинный
#навальный #фбк

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