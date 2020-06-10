Глава «Союза женщин России» предрекла вымирание общества после легализации ЛГБТ-браков

В российском обществе продолжают активно обсуждать ценность традиционной семьи после ролика ФАН о вероятном будущем, в котором детей смогут усыновлять однополые пары. Голосование за конституционную реформу 1 июля определит, согласится ли страна следовать по пути Европы, где семьи из двух пап или мам давно стали нормой.

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова убеждена, что в вопросе ЛГБТ-семей России с Европой не по пути. Людям, которые ссылаются на «прогрессивный» Запад, собеседница «Политики сегодня» предложила посмотреть на массовые погромы и протесты не только в США, но и во многих странах ЕС.

«В Европе приняты однополые браки, ради бога. Ориентироваться на их развитие не стоит, на мой взгляд. Достаточно посмотреть, что сейчас творится в странах Европы и в США. Россия имеет свою традицию, свою культуру и преемственность поколений должна соблюдаться. <…> В плане однополых браков России с Европой не по пути», — сказала общественница.

По словам Лаховой, подготовленные правительством поправки в основной закон обезопасят традиционную семью от прозападного влияния. Международные институты навязывают модели развития, которые ставят под угрозу демографическую ситуацию в России, уверена лидер «Союза женщин».

«Если у нас будут такие союзы, то общество наше, я извиняюсь, вымрет. <…> Поэтому я надеюсь, что в России однополых браков никогда не будет», — заключила Лахова.

Среди поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным, есть положение, которое закрепляет в основном законе статус семьи, как союза мужчины и женщины. Всероссийское голосование по поправкам пройдет 1 июля 2020 года.