Forbes составил рейтинг премий высшего руководства российских компаний

Больше всех из крупнейших российских компаний на выплаты премий менеджерам потратила ГМК "Норильский никель", следует из публикации в российской версии журнала Forbes.

Изданием были проанализированы годовые отчеты 100 компаний с самыми высокими объемами капитализации по итогам 2018 года и выбраны 25, где топ-менеджеры получили наибольшие вознаграждения.

Больше всего платили управленцам, занятым в нефтегазовой отрасли. На них пришлось 17,3 млрд рублей. Также менеджеров высшего звена порадовали банки и металлургические компании. Они выплатили им по 9,6 млрд и 9,4 млрд рублей соответственно.

Лидерами по выплате премий топ-менеджерам, по данным Forbes, стали "Норникель" (6,8 млрд рублей 23 сотрудникам), Сбербанк (4,4 млрд рублей 18 сотрудникам), "Газпром" (4,3 млрд рублей 17 сотрудникам), "Роснефть" (свыше 4 млрд рублей 17 управленцам) и ВТБ (3,7 млрд рублей для 24 менеджеров).