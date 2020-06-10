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13:03   10 Июня 2020
Экономика

Forbes составил рейтинг премий высшего руководства российских компаний

Forbes составил рейтинг премий высшего руководства российских компаний

Больше всех из крупнейших российских компаний на выплаты премий менеджерам потратила ГМК "Норильский никель", следует из публикации в российской версии журнала Forbes.

Изданием были проанализированы годовые отчеты 100 компаний с самыми высокими объемами капитализации по итогам 2018 года и выбраны 25, где топ-менеджеры получили наибольшие вознаграждения.

Больше всего платили управленцам, занятым в нефтегазовой отрасли. На них пришлось 17,3 млрд рублей. Также менеджеров высшего звена порадовали банки и металлургические компании. Они выплатили им по 9,6 млрд и 9,4 млрд рублей соответственно.

Лидерами по выплате премий топ-менеджерам, по данным Forbes, стали "Норникель" (6,8 млрд рублей 23 сотрудникам), Сбербанк (4,4 млрд рублей 18 сотрудникам), "Газпром" (4,3 млрд рублей 17 сотрудникам), "Роснефть" (свыше 4 млрд рублей 17 управленцам) и ВТБ (3,7 млрд рублей для 24 менеджеров).

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Автор: Руслан Неглинный
#газпром #сбербанк #роснефть #forbes #втб #премии #норникель

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