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13:02   10 Июня 2020
Политика

Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам

Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам

Российская несистемная оппозиция попытается организовать ряд провокаций на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ. Спецслужбы должны пресекать такие попытки, сообщил член Совфеда России Владимир Джабаров.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев уведомил о спланированных Западом провокациях, которые будут осуществляться на фоне предстоящего голосования по изменениям в Основной закон страны.

Джабаров считает, что российские спецслужбы должны тщательно наблюдать за сложившейся ситуацией и предотвращать нарушение законодательства и конституционных норм.

Сенатор подчеркнул, что ужесточение ответственности за несанкционированные митинги поможет в дальнейшем избежать массовых акций протеста, передает "Слово и Дело".

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Автор: Ирина Большунова
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