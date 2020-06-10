Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам

Российская несистемная оппозиция попытается организовать ряд провокаций на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ. Спецслужбы должны пресекать такие попытки, сообщил член Совфеда России Владимир Джабаров.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев уведомил о спланированных Западом провокациях, которые будут осуществляться на фоне предстоящего голосования по изменениям в Основной закон страны.

Джабаров считает, что российские спецслужбы должны тщательно наблюдать за сложившейся ситуацией и предотвращать нарушение законодательства и конституционных норм.

Сенатор подчеркнул, что ужесточение ответственности за несанкционированные митинги поможет в дальнейшем избежать массовых акций протеста, передает "Слово и Дело".