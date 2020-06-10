Песков рассказал о кампании Запада против РФ перед голосованием по поправкам к Конституции

Запад создал определенную концептуальную антироссийскую линию, которой придерживается в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что западные государства пытаются расколоть российскую общественность перед голосованием. Песков подчеркнул, что эта тема поднималась и ранее, так как имеется множество примеров такой деятельности Запада.

Голосование по поправкам к Конституции РФ состоится с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным. Нововведения серьезно улучшат качество жизни россиян. В частности, коррективы гарантируют индексацию пенсионных пособий каждый год, а также соблюдение всех прав трудящихся граждан России.