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16:55   10 Июня 2020
Весь мир

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Для осуществления на Южно-Курильских островах совместной хозяйственной деятельности, переговоры о которой между правительствами РФ и Японии возобновились после четырехмесячного перерыва, нужно создать «особую систему», которая защитит юридические позиции обеих сторон.

Об этом пишет японское издание Hokkaido, напоминая, что изначально о возможности ведения на Курилах совместной российско-японской хозяйственной деятельности договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года. После чего на протяжении трех с половиной лет стороны обсуждали пять областей этой деятельности, в том числе развитие аквакультуры.

«Консультации по содержанию деятельности ведутся. В частности, туризм можно реализовать в любое время», — приводит издание слова источника в российских дипломатических кругах.

При этом, по мнению автора материала, вопросы, связанные с посещением японскими туристами Курильских островов, а также с ведением там экономической деятельности, до сих пор не решены и дело не во временных ограничениях, введенных из-за пандемии коронавируса. Если при осуществлении совместной хозяйственной деятельности на данной территории будут использоваться российские законы, это станет автоматическим признанием российского суверенитета над островами, говорится в статье. Поэтому там необходимо создать специальную структуру особых правил, которые сформируют на островах юридическую систему, не ущемляя законов России и Японии.

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Также автор отмечает, что еще одной проблемой может стать запрет на отчуждение российских территорий, который в качестве поправки предлагается внести в Конституцию РФ. Если это произойдет, территориальные переговоры о принадлежности Южных Курил осложнятся еще больше.

«Администрация Путина подчеркивает, что Южные Курилы отошли России по результатам Второй мировой войны. Нет сомнений, что в результате поправок общественное мнение поднимется против возврата территорий Японии, — говорится в статье. — Администрация Абэ надеялась урегулировать территориальную проблему на основе совместной хоздеятельности, однако ситуация только осложняется».

Напомним, ранее Россия неоднократно заявляла, что юридическая система в зоне ведения совместной хоздеятельности на Курильских островах не должна противоречить законодательству РФ, в ее рамках следует использовать те экономические законы, которые уже действуют в России.

Всенародное голосование по принятию поправок в российскую Конституцию пройдет 1 июня. В числе предлагаемых поправок запрет на передачу каких-либо территорий страны другим государствам.

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Автор: Александр Люблинский
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